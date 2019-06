Charles na expectativa de ser eleito como melhor guarda-redes da I Liga

O guarda-redes do Marítimo, Charles, confessou em entrevista à Fox Sports Brasil que vive na expectativa de ser eleito como melhor guarda-redes da edição passada da I Liga, vontade que tomou outros contornos depois de ser considerado o melhor guardião do campeonato nos meses de Março e Abril.

“Tive a oportunidade de vencer duas vezes o prémio de goleiro do mês, em Março e Abril, agora estou na expectativa de ser escolhido como melhor jogador da posição no geral. Fiz um ano perfeito com a camisa do Marítimo, com boas actuações. Agradeço ao clube e ao grupo de jogadores por isso. Sem eles e sem o torcedor nada seria possível”, afirmou o guarda-redes verde-rubro que espera uma melhor perfomance tem termos pessoais já na próxima temporada.

“Estou muito feliz com o meu momento no Marítimo. É a melhor fase da minha carreira, sem nenhuma dúvida. Vivo uma expectativa grande para a próxima temporada e espero que ela seja ainda melhor. Vou lutar muito para continuar crescendo profissionalmente e para manter a minha história no futebol europeu”, confessou Charles.

O brasileiro de 25 anos está contratualmente ligado ao emblema insular até Junho de 2022 e conta já com passagens por Cruzeiro e Vasco. É ainda internacional pelos escalões base do Brasil, nomeadamente em sub-15, sub-16 e sub-17.