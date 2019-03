Celtic vence dérbi com o Rangers e caminha para mais um título escocês

O Celtic venceu hoje por 2-1 o dérbi com o Rangers, do português Daniel Candeias, e deu mais um passo rumo ao oitavo título seguido, em encontro da 31.ª jornada da Liga escocesa de futebol.

O 191.º dérbi de ‘Old Firm’, disputado no Celtic Park, começou a ser decidido pelo francês Odsonne Edouard, que colocou os ‘católicos’ em vantagem, aos 27 minutos.

Além do golo sofrido, o Rangers, que contou com o extremo luso Candeias de início, teve de fazer face à expulsão do colombiano Alfredo Morelos, melhor marcador do campeonato, que, à passagem da meia hora, agrediu o ‘capitão’ adversário, Scott Brown, com uma cotovelada.

Mesmo assim, os ‘protestantes’ conseguiram chegar ao empate no segundo tempo, aos 63 minutos, por intermédio de Ryan Kent, só que, aos 86, James Forrest assegurou o triunfo do heptacampeão escocês em título.

O Celtic é líder destacado, com 73 pontos, mais 13 do que o Rangers, segundo, quando faltam sete jornadas para o final do campeonato, que ainda terá duas rondas na fase regular e, depois, outras cinco no ‘play-off’ de apuramento do campeão.