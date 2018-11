Cátia Santos e Paulo Macedo triunfam na festa de São Martinho

Decorreu na noite de sábado (10 de Novembro) a XXI edição do ‘Circuito de São Martinho’, uma das corridas mais emblemáticas da região, realizada em pleno ambiente de festa de São Martinho, e que este ano reuniu 466 atletas.

A organização esteve a cargo da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho.

O ‘Circuito de São Martinho’ integra o ‘Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite’ e ‘Mini Madeira a Correr’.

Os percursos variavam entre os 400 metros dos Benjamins, e os 6000 metros da corrida principal, realizada nas principais artérias da Freguesia de São Martinho.

Na corrida de cadeira de rodas, participação do atleta do Clube Sport Marítimo, José Manuel Reis, que percorreu os 1000 metros do percurso em 9 minutos e 13 segundos.

Na prova principal feminina, Cátia Santos foi a grande vencedora, a atleta do Grupo Desportivo do Estreito percorreu os 6000 metros do traçado em 20 minutos e 52 segundos. Na segunda posição ficou a vencedora da prova inaugural do Madeira a Correr 2018/2019, Joana Soares, atleta da ACD Jardim da Serra, que fez o tempo de 21 minutos e 47 segundos. No lugar mais baixo do pódio ficou Edna Rodrigues, com a atleta do Grupo Desportivo do Estreito a efectuar o tempo de 24 minutos e 19 segundos.

Na classificação colectiva feminina, triunfo da formação do Grupo Desportivo do Estreito com 10 pontos, seguidas da equipa da ADRAP com 18 pontos. O Clube de Atletismo do Funchal terminou na terceira posição colectiva, com 29 pontos.

Nos homens a corrida foi bem disputada, com 4 atletas dentro do mesmo minuto, com o triunfo a sorrir a Paulo Macedo, atleta da ADRAP, que completou o Circuito de São Martinho em 19 minutos e 4 segundos. Na segunda posição ficou Edwin Nunes, atleta da VIP-RC, com 19 minutos e 27 segundos. Fechou o pódio masculino o atleta do Grupo Desportivo do Estreito, Bruno Silva, com 19 minutos e 41 segundos.

Colectivamente triunfo para a equipa da ADRAP, que somou 13 pontos, deixando a VIP-RC na segunda posição com 19 pontos. No degrau mais baixo do pódio colectivo masculino ficou o Clube de Atletismo do Funchal com 35 pontos.

A próxima prova do ‘Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite’ será a ‘XXI Corrida Câmara de Lobos-Funchal’, do Campeonato Regional de Estrada, e irá realizar-se na manhã do dia 2 de Dezembro.