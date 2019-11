Carlos Pereira diz que o Marítimo promove mais a Madeira do que a Associação de Promoção

Um dia depois da Madeira ter conquistado o ceptro de Melhor Destino Insular do Mundo, pela quinta vez, o presidente do Marítimo diz que o emblema insular “se calhar” até faz um melhor trabalho de divulgação da ilha do que a própria Associação de Promoção da Madeira (APM), uma tirada proferida esta manhã no XX Congresso Nacional de Gestão do Desporto, que decorre por estes dias no Pestana Casino Park Hotel.

Após terminar o seu discurso, Carlos Pereira foi o primeiro a responder a uma questão proveniente da plateia, onde um dos presentes questionou o actual modelo de financiamento público ao desporto, aludindo a uma alteração desse mecanismo, ao que o líder verde-rubro não perdeu tempo em clarificar a sua posição.

“[Modelo] Deve ser discutido no seio do Plano e Finanças, e na Educação, mas nunca na Direcção Regional da Juventude e Desporto. Por outro lado, durante a minha apresentação, mostrei que em Portugal, e o Marítimo insere-se nisto, por um milhão de euros recebidos pagamos 1,4 milhões de euros a mais, ou seja, 2,4 milhões de euros. Se não tivermos o apoio... então faria a pergunta de outra forma: não é contra o apoio à Associação de Promoção da Madeira (APM)? Essa associação está a promover a ilha e nós também, se calhar muito mais do que a APM. E se promovemos também devemos receber”, atirou Carlos Pereira.