Canoístas madeirenses remam nos Açores

Amanhã, dia 25 de Maio, os Açores recebem o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, nomeadamente a 3.ª etapa

designada de ‘Lagoa Ocean Race 2019’. A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem e pela Associação Regional de Canoagem dos Açores, contará com a presença de seis canoístas madeirenses.

A Madeira far-se-á, assim, representar pelos canoístas: Bernardo Pereira, Alberto Carreira, Oleksandr Bobuskyy e Luís Nóbrega do Clube Naval da Calheta, David Fernandes e Marco Gomes do Clube Naval do Funchal.

De destacar ainda, a presença de três árbitros madeirenses, nomeadamente Décio Chaves, Joana Mendes e Mara Teixeira.

Esta competição é aberta às categorias: juniores, seniores e veteranos A, B, C (SS1 e SS2, masculinos e femininos) e absolutos (OC1, masculinos e femininos, e SS2, mistos). Vão ser realizadas duas largadas, com intervalo de 10 minutos: 15h00 (SS1 e OC1) e 15h10 (SS2).

De referir que, após realização de duas etapas, a classificação colectiva é liderada pelo Clube do Mar Costa do Sol, com 2400 pontos, seguindo-se, nas 2.ª e 3.ª posições, respectivamente, o Clube Náutico do Litoral Alentejano (2220 pontos) e o Clube de Canoagem de Amora (2054 pontos).

Depois da ‘Lagoa Ocean Race 2019’, o calendário integra mais rondas: Milfontes (22 ou 23 de Junho), Viana do Castelo/Esposende (6 de Julho), Oeiras (5 Outubro) e a taça de Portugal (19 Outubro).