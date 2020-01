Campeonato da I Liga regressa com clássico à vista

Sporting e FC Porto disputam no domingo o primeiro clássico do ano 2020 da I Liga portuguesa de futebol, em Alvalade, numa partida em que, por diferentes motivos, ambos os clubes estão ‘proibidos’ de perder.

No sábado, o campeão Benfica desloca-se a casa do Vitória de Guimarães e, consoante o resultado obtido pelos ‘encarnados’, uma derrota do FC Porto em Alvalade pode deixar os ‘dragões’ a um máximo de sete pontos dos líderes.

Por outro lado, a derrota do Sporting faz do título uma miragem e deixa os ‘leões’ mais longe da luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, precisamente frente a um adversário direto, que se encontra, presentemente, em vantagem e à distância de nove pontos.

Um triunfo do Sporting, que não perde em Alvalade com o FC Porto desde 2008, permite ao clube orientado por Silas reduzir para seis pontos a diferença para os ‘dragões’ e deixa em aberto a luta pelo segundo lugar ao longo da segunda metade do campeonato.

A derrota leonina permite aos ‘dragões’ aumentar a vantagem para 12 pontos e deixa o Sporting praticamente ‘fora’ da Liga dos Campeões, ainda na primeira volta, e ao alcance do Famalicão, que segue no quarto lugar, com 24 pontos, a dois dos lisboetas, e que no domingo recebe o Vitória de Setúbal.

O FC Porto não tem sido feliz nas deslocações a Alvalade, onde não vence desde 05 de outubro de 2008 (2-1), com golos de Lisandro López e Bruno Alves, e o Sporting tem um registo quase imperial em casa frente aos ‘dragões’, com um total de quatro vitórias e seis empates nas últimas 10 épocas.

Para se manter na luta pelo título nacional, o FC Porto terá, por isso, de contrariar a história recente em casa do Sporting, onde com o treinador Sérgio Conceição nunca venceu e o melhor que conseguiu foram dois empates a 0-0 (em 2018/19 e 2017/18).

Em 2017/18, o FC Porto de Sérgio Conceição foi afastado das meias-finais da Taça de Portugal, em Alvalade, no desempate por grandes penalidades (5-4), após derrota por 1-0. No encontro da primeira mão o FC Porto venceu por 1-0, com um golo de Soares.

Do atual plantel portista, apenas o central Pepe saiu de Alvalade com os três pontos na bagagem, em 2005/06, e o maliano Marega foi o único que chegou ao golo em casa do Sporting, mas na altura com a camisola do Vitória de Guimarães (2015).

Com ambas as equipas praticamente na máxima força, apenas o ‘leão’ Luís Neto está indisponível, a estreia de Silas pelo Sporting em clássicos foi reforçada com a despenalização do castigo de um jogo de suspensão aplicado ao congolês Yannick Bolasie e a inscrição de Pedro Mendes.

Sporting e FC Porto despediram-se de 2019 com vitórias por 4-2 que permitiram o apuramento para a final a quatro da Taça da Liga, respetivamente em casa do Portimonense e do Desportivo de Chaves e pretendem entrar em 2020 sob o mesmo signo.

O encontro entre Sporting e FC Porto, a contar para a 15.ª jornada da I Liga de futebol português, realiza-se no domingo, no estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 17:30.