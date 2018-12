Câmara de Esposende homenageou Sandra Fernandes

Sandra Martins Fernandes , actual técnica do Madeira Andebol SAD, foi homenageada pela Câmara Municipal de Esposende, no passado sábado, com a atribuição da medalha de mérito desportivo. A técnica do Madeira SAD relembre-se é natural de Esposende e foi ai onde começou a prática do andebol. Depois vestiu ainda a camisola do Colégio de Gaia, tendo depois nos anos noventa do século passado, (1993) rumado para a Madeira onde representou o CS Madeira (1993/1996), Académico do Funchal (1996/1998) e Madeira SAD (1998/2001) Como técnica regista uma passagem pelo andebol masculino no Madeira SAD entre 2013/2014 e nas seleções nacionais de juniores C, B e Seniores A. No seu palmarés individual foi 103 vezes internacional como jogadora ao serviço de Portugal. Foi sete vezes campeã nacional, ganhou 4 taças de portugal e sete supertaças. Como técnica começou a sua actividade no CD Bartolomeu Perestrelo. Como técnica foi campeã nacional por duas vezes ao serviço do Madeira SAD, ganhando igualmente pela SAD três Supertaças e uma Taça de Portugal. Na Seleção Nacional ganhou em 2012 os Jogos do Mediterrâneo.