Cafôfo destacou papel social do CD São Roque no 40.º aniversário do clube

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, marcou presença nas comemorações do 40.º aniversário do Clube Desportivo de São Roque, elogiando “este bonito marco num clube de campeões, que orgulha a freguesia, o Funchal e a Madeira.”

“De facto, o São Roque tem sabido assumir um papel muito importante dentro da comunidade, agregando muitos jovens para a prática desportiva, e é essa a lógica de formação que precisamos dos nossos clubes locais, incentivando os jovens aos bons hábitos de saúde, à prática de modalidades e à criação de uma cultura competitiva responsável desde a base”, acrescentou o presidente.

Paulo Cafôfo conclui que é por isso que “a Câmara é com todo o gosto parceira do clube, quer em termos de apoios financeiros anuais para as suas actividades, quer em termos de requalificação das infraestruturas, como foi o caso, por exemplo, do campo de jogos. O nosso dever é apoiar e incentivar quem trabalha bem e quem cria um impacto positivo nos nossos jovens e na nossa comunidade”.