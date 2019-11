Braga, Sporting e FC Porto têm compromissos que podem ser decisivos

Sporting de Braga, Sporting e FC Porto disputam hoje jogos que podem ser decisivos no apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa em futebol, na quarta jornada da fase de grupos.

Os ‘arsenalistas’, líderes do grupo K, podem ficar praticamente apurados para a fase seguinte da prova, caso vençam na receção aos turcos do Besiktas, já depois de terem vencido em Istambul por 2-1, na última ronda.

Na classificação, o ‘onze’ de Ricardo Sá Pinto soma sete pontos, contra seis dos ingleses do Wolverhampton, quatro do Slovan Bratislava e nenhum dos turcos. O conjunto de Nuno Espírito Santo recebe os eslovacos.

Segundo no grupo D, o Sporting também pode ficar em excelente posição de seguir em frente em caso de triunfo, mas a deslocação a Trondheim afigura-se difícil, já que os noruegueses do Rosenborg colocaram muitas dificuldades aos ‘leões’ na última jornada, quando perderam em Alvalade por apenas 1-0.

Os ‘leões’, que venceram os últimos dois jogos, somam seis pontos, contra sete do líder PSV Eindhoven, que pode garantir desde já a qualificação. O LASK, que recebe os holandeses, é terceiro, com quatro, e o Rosenborg está a zero.

Já o FC Porto, disputa um embate que pode ser decisivo em Glasgow, frente ao Rangers, num jogo que coloca frente a frente os segundo e terceiro classificados do grupo G, com quatro pontos, tendo as duas equipas empatado 1-1 na última jornada, no Porto.

Na tabela, ‘manda’ o Young Boys, com seis pontos, que se desloca a casa do último, o Feyenoord, que soma três, mercê do triunfo caseiro face aos ‘azuis e brancos’ (2-0).

Depois do empate caseiro face ao Arsenal (1-1), no primeiro encontro da quarta jornada, na quarta-feira, o Vitória de Guimarães pode hoje ficar eliminado, o que acontecerá que se Eintracht Frankfurt vencer no reduto do Standard Liège.

O triunfo qualifica os alemães e também o Arsenal, eliminando os vimaranenses e os belgas.

Além dos ‘gunners’, dos alemães, de Gonçalo Paciência, André Silva e Bas Dost, e do PSV Eindhoven, também se podem qualificar hoje para os 16 avos de final Sevilha (Grupo A), Basileia (C), Celtic (E), Espanyol (H) e Manchester United (L).