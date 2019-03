Bernardo Sousa termina em 11.º lugar o primeiro dia do Rali dos Açores

O piloto madeirense Bernardo Sousa, fazendo equipa com o conterrâneo Victor Calado, terminou o primeiro dia do Rali dos Açores na 11.ª posição da classificação geral.

Bernardo Sousa, que estreia o novo Citroën C3 R5, cumpriu as três primeiros classificativas da prova no tempo de 19 minutos, 27 segundos e 9 décimos, estando separado por 43,8 segundos do líder, o russo Alexey Lukyanuk, que tripula uma viatura idêntica.

No que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Ralis - que é o grande objectivo da dupla madeirense para esta temporada -, Bernardo Sousa ocupa o terceiro lugar, a 35,8 segundos de Ricardo Moura, que é o melhor português e ocupa o terceiro lugar da classificação geral, e a 17,8 segundos de Luís Miguel Rego, ambos em Skoda Fabia R5.

O Rali dos Açores prossegue amanhã com a disputa de mais sete classificativas.