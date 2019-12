Benfica faz ‘contas’ frente ao Zenit para assegurar consolação na Liga Europa

O Benfica despede-se hoje da Liga dos Campeões de futebol, num jogo em que recebe os russos do Zenit e no qual tenta a ‘consolação’ de um terceiro lugar no grupo G e a ida à Liga Europa.

No Estádio da Luz, em jogo com início marcado para as 20:00, as ‘águias’ estão obrigadas a vencer o Zenit por 2-0 ou por três ou mais, se sofrerem um golo -- o que desempataria o confronto com os russos -, ou até por 1-0, mas apenas se o Lyon perder na receção ao Leipzig.

Os alemães, com dez pontos, estão já apurados para os oitavos de final da ‘Champions’, enquanto Zenit e Lyon, ambos com sete, procuram a segunda vaga ‘milionária’, e o Benfica, com quatro. o terceiro lugar, que minimizaria o descalabro europeu.

Nas três últimas épocas, as ‘águias’ não conseguiram passar a fase de grupos: em 2017/18, ficaram mesmo em último lugar, num registo negativo em que, na temporada passada, apenas venceram o AEK Atenas, e, já esta época, o Lyon em casa.

Para o jogo de hoje, os ‘encarnados’ continuam sem poder contar com Rafa e André Almeida, ambos lesionados.

Na última época, a equipa foi relegada para a Liga Europa, competição em que chegou aos quartos de final, fase em que foi afastada pelos alemães do Eintracht Frankfurt.