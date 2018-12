Benfica despede-se hoje da ‘Champions’ e ‘Juve’ de Ronaldo visita Young Boys pela liderança do Grupo H

O Benfica, já sem hipóteses de qualificação para os oitavos de final, procura hoje a segunda vitória no grupo E da Liga dos Campeões de futebol, na recepção ao lanterna-vermelha AEK, da sexta e última jornada.

Os ‘encarnados’, que somam quatro pontos e já foram relegados para a Liga Europa, defrontam a formação grega, que ainda não pontuou e está eliminada das competições europeias, a partir das 20 horas, num encontro que vai ser arbitrado pelo escocês Bobby Madden.

O conjunto da Luz, que venceu com dificuldades na Grécia (3-2), na segunda ronda, vem de um pesado desaire em Munique, perante o Bayern (5-1), que quase ditou a saída de Rui Vitória do comando técnico, e procura encerrar a participação na prova com o segundo triunfo, que lhe valerá o encaixe de 2,7 milhões de euros.

Um triunfo poderá ainda permitir ser cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa.

Já a liderança do grupo - além do estatuto de cabeça de série nos ‘oitavos’ - será discutida entre os bávaros, líderes com 13 pontos, e Ajax, segundo com 11, ambos já apurados para a fase seguinte e que se defrontam em Amesterdão.

No grupo F, o Manchester City, com 10 pontos, recebe o Hoffenheim, com três, às 20 horas, enquanto o Lyon, com sete, joga à mesma hora no reduto do Shakhtar Donetsk, formação orientada pelo português Paulo Fonseca que soma cinco.

Os ‘citizens’ têm lugar assegurado nos ‘oitavos’, bastando-lhes um empate para segurarem o comando do grupo, ao passo que franceses e ucranianos lutam pela 16.ª e última vaga de acesso à fase seguinte.

Já no grupo G, o campeão europeu Real Madrid, com 12 pontos, e a Roma, com nove, já carimbaram o ‘passaporte’ para os oitavos de final, sendo que os ‘merengues’ recebem o CSKA de Moscovo (17h55) e os italianos deslocam-se ao terreno do Viktoria Plzen. Tanto russos como checos, ambos com quatro pontos, apenas podem ambicionar um lugar na Liga Europa.

Juventus e Manchester United são os representantes do grupo H nos oitavos de final da principal prova europeia de clubes, restando saber qual dos emblemas vai terminar a fase de grupos na liderança, com vantagem para os transalpinos, que somam 12 pontos, mais dois que os ‘red revils’.

A ‘velha senhora’, que conta nas suas fileiras com o português Cristiano Ronaldo, joga com o lanterna-vermelha Young Boys (um ponto), na Suíça, ao passo que o Manchester United, orientado por José Mourinho, visita o terceiro colocado Valência (cinco pontos), formação que já garantiu um lugar na Liga Europa.