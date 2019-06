Atletas madeirenses participam este fim-de-semana nas Finais Nacionais de Florete, em Anadia

A Madeira participa este fim-de-semana, nas Finais Nacionais de Florete, em Esgrima, que decorre em Anadia, no distrito de Aveiro.

Na manhã deste sábado, 22 de Junho, estarão em pista os Benjamins Miguel Barata, Diogo Machado e Lourenço Garcês (do CD 1.ºMaio). À tarde, será a vez dos Iniciados Femininos Cláudia Gomes (CDRSantanense – 1.ª do Ranking Regional e 3.ª do ranking nacional) e Sara Mota (CD 1.ºMaio, 3.ª do Ranking Regional e 9.ª do ranking Nacional).

Logo de seguida a pista pertencerá aos Iniciados Masculinos João Faria, da ADR Ponta Delgada, (1.º do Ranking Regional e 7.º do Ranking Nacional), José Freitas, do CDR Santanense (que ocupa a 2.ª posição do ranking regional a 5.ª do ranking nacional), assim como os atletas do CD 1.º Maio, Rodrigo Pereira, Lourenço Nóbrega, Rodrigo Catanho e Guilherme Freitas.

Para domingo, 23 de Junho, será a vez dos Cadetes Masculinos Diogo Gouveia e Mateus Nóbrega entrarem em prova, assim como os Cadetes Femininos Laura Freitas, do CD 1.ºMaio e todos os atletas Iniciados que irão jogar no escalão acima.

À tarde, a prova será dos atletas Infantis do CD 1.ºMaio, Rodrigo Catanho (1.º do Ranking Regional e 3.º do Nacional) e Guilherme Freitas (2.º do Ranking Regional e 10.º Nacional).