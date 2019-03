Atalanta vence em Parma e sobe ao quinto lugar em Itália

A Atalanta ascendeu hoje, provisoriamente, ao quinto lugar do campeonato italiano de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do Parma, com reviravolta, em encontro da 29.ª jornada.

No Ennio Tardini, a formação da casa, com Bruno Alves no centro da defesa os 90 minutos, marcou primeiro, logo aos oito, por intermédio do marfinense Gervinho, que apontou o seu 10.º golo na edição 2018/19 da ‘Serie A’.

O conjunto de Bérgamo conseguiu, porém, responder, com um tento ainda na primeira parte, apontado pelo croata Mário Pasilic, aos 24 minutos, e dois na segunda metade, ambos do colombiano Dusan Zapata, que faturou aos 75 e aos 90+4.

Zapata passou a contar 19 tentos na prova, juntando-se a Cristiano Ronaldo (Juventus) e ao polaco Krzysztof Piatek (AC Milan) no segundo lugar da lista dos marcadores, atrás de Fábio Quagliarella (Sampdoria), que tem 21.

Na tabela, a Atalanta passou a somar 48 pontos, mais um do que a Roma, anfitriã ainda hoje do Nápoles, e três face à Lazio, que se desloca ao reduto do Inter de Milão.