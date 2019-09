António Nóbrega e António Calaça em busca de medalhas

António Nóbrega e António Calaça estão de partida para o Campeonato Nacional de Vela Adaptada. Os dois velejadores do Clube Naval do Funchal (CNF) partem com o objectivo de chegar ao pódio desta competição da classe Hansa 2.3 e 303 que decorre em Portimão.

Acompanhados pelo treinador Pedro Correia, os jovens de 32 e 30 anos vão competir entre 15 velejadores de vários clubes nacionais. Estão previstas nove regatas e os principais desafios serão a adaptação à ondulação que é mais curta e ao vento que é muito mais inconstante que na Madeira, conforme refere o treinador. Os jovens querem chegar ao pódio tanto nas duplas como individualmente e apenas receiam que o vento seja demasiado fraco ou algum equipamento da embarcação se danifique impedindo a continuação da prova.

Ambos os velejadores frequentam esta modalidade há largos anos no Clube Naval do Funchal, tendo já conquistando os títulos de campeões regionais e, no caso de António Nóbrega, o título de campeão nacional em 2001, logo na primeira estreia nacional. Depois do Nacional os atletas partem para o Campeonato Europeu de Vela Adaptada também em Portimão contando com a companhia de Mónica Mendonça também ela velejadora do Naval e campeã regional.