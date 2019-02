O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve hoje na assinatura de um protocolo com o Grupo Recreativo Cruzado Canicense, com vista à recuperação do sintético.

O governante disse que é importante os clubes continuarem a ter “boas condições” para os jovens possam praticar desporto.

Albuquerque referiu que o próximo objectivo é inaugurar aquela obra no mês de Junho.