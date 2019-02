Afonso Sequeira leva CNF a prova na Inglaterra

Afonso Sequeira ficou em nono lugar na prova dos 200m Mariposa nos British Universities and Colleges 2019, que se realizaram no passado sábado e domingo. O nadador sénior madeirense está a estudar Física na Universidade de Manchester e continua ligado ao Clube Naval do Funchal (CNF), a que pertence desde criança.

O jovem internacional competiu pela sua universidade e fez um tempo de 2:09.79. O primeiro classificado nesta prova conseguiu um tempo de 2:04.59. A prova foi disputada por 28 atletas.

O jovem atleta internacional de 19 anos integra actualmente a Selecção Portuguesa, “sendo um exemplo para as novas gerações”, destaca a o Clube Naval. “Para o CNF é um grande motivo de orgulho ter Afonso Sequeira na família naval, um exemplo de perfeito equilíbrio entre o desporto e o percurso escolar”, escreveu a direcção na sua página.