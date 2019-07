44ª Volta à Madeira em Bicicleta arranca quinta-feira e termina domingo no Funchal

Foi apresentada esta manhã, no Funchal, a 44.ª edição da Volta à Madeira em Bicicleta, evento que decorre esta semana, entre os dias 25 e 28 de Julho, promovido pela Associação de Ciclismo da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A apresentação da prova esteve a cargo do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que, conjuntamente com a vice-presidente, Idalina Perestrelo, destacou a “forma diferente de conhecer a Madeira”, salientando não só “o potencial de competição que a Região tem para este tipo de provas, mas também a nossa própria identidade, porque passando por tantas daquelas estradas antigas, ainda que de bicicleta, conseguimos perceber o desafio que era para o nosso povo ter como únicas redes viárias aquelas estradas” referiu.

Miguel Silva Gouveia salientou ainda “o exemplo de perseverança da organização em conseguir encontrar parcerias para levar a terreno mais uma edição da Volta à Madeira em Bicicleta”, desejando que esta prova seja “um veículo para promover o ciclismo, o desporto na região, a formação e, finalmente, o turismo, para o que podem continuar a contar com o apoio da Câmara Municipal do Funchal”.

Com um total de 52 inscritos, divididos por oito equipas, a prova irá percorrer oito municípios da região, passando por Machico, São Vicente, Porto Moniz, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Calheta, Câmara de Lobos e Funchal, durante quatro dias e num total de 196,4 kms.

A última etapa irá decorrer domingo, 28 de Julho, no Funchal, a partir das 10 horas, e será realizada em formato de circuito, com 46,90km. Este circuito termina pelas 11h20, seguindo-se depois o pódio oficial desta 44ª edição da prova.

A 44.ª Volta à Madeira em Bicicleta contará com as equipas do C.S. Marítimo/Barreirinha Bar Café, Máxima Dinâmica/Ludens Machico, Município do Porto Moniz/C.N.Seixal, CDES – Moriano Automóveis, Valour – ACDR do Rosário/São Vicente, ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, Clube Futebol Andorinha/Aquimadeira Solutions e C.D. 1.°de Maio –Letícia Fernandes Seguros.