Voltaram a vandalizar a porta do Tribunal do Funchal durante a madrugada

A porta do Tribunal do Funchal voltou a ser vandalizada durante a madrugada de hoje. Os vândalos, que ao que tudo indica ainda não foram identificados, deitaram massa na fechadura da porta, de forma a impedir a abertura da mesma.

No entanto, a porta está funcional, uma vez que abre automaticamente com um código e não através de chave.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e esteve a tirar as impressões digitais na tentativa de localizar os autores do crime, uma vez que poderá estar em causa um crime contra o património do Estado.

Sabe-se que no ano de 2019 houve pelo menos dois actos de vandalismo idênticos no Tribunal do Funchal.