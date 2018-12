Vítima de queda em autocarro acaba no hospital

Com suspeitas de poder ter fracturado o nariz, além de outras escoriações no sobrolho, uma mulher de 40 anos foi esta manhã vítima de queda no interior de um autocarro da empresa Horários do Funchal. O incidente aconteceu no Bairro da Nazaré, em São Martinho, Funchal, sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Depois de prestados os primeiros socorros, a ferida, que se queixava de dores no nariz, foi transportada de ambulância às urgências hospitalares, onde foi reavaliada e recebeu assistência médica.