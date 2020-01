Vigilantes da Natureza detectam pesca ilegal na Reserva Natural das Desertas

Uma embarcação que se encontrava ilegalmente a exercer a actividade de pesca lúdica na Reserva Natural das ilhas Desertas foi ontem detectada pela equipa do Corpo de Vigilantes da Natureza que estava em serviço naquela zona.

Desta acção de vigilância e fiscalização resultou a apreensão de todo o pescado encontrado a bordo, tendo o mesmo sido transportado para os serviços da Direcção Regional de Pescas, no Funchal, com o propósito de ser avaliada a sua condição e de ser decidido o seu destino final.

A Secretaria Regional do Ambientes, Recursos Naturais e Alterações Climáticas lembra que “a Reserva Natural das Ilhas Desertas tem uma área total de 12586 hectares, sendo delimitada pela batimétrica dos 100 metros. Através do estatuto de protecção total são resguardados os ecossistemas de toda a área terrestre (Ilhéu Chão, Deserta Grande, Bugio e ilhéus) e toda a área marinha adjacente localizada a sul da Ponta da Doca, a oeste, e da Ponta da Fajã Grande, a leste”. Assim, “nesta área de protecção total está interdito o acesso de pessoas e embarcações, com excepção do acesso à baía da Doca, estabelecida como fundeadouro autorizado”.

O expediente contraordenacional resultante desta apreensão seguirá os normais trâmites processuais.