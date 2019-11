Os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS foram accionados, esta tarde, para socorrer uma turista no Cais do Sardinha, no Caniçal.

A senhora estava a percorrer esse percurso pedestre quando terá sofrido uma entorse no tornozelo, que a impossibilitava de regressar pelos seus próprios meios.

Uma equipa dos bombeiros foi até ao local numa embarcação do SANAS. Depois do desembarque na Quinta do Lorde, a vítima foi encaminhada para o Centro de Saúde de Machico.