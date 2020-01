Um turista inglês, de 79 anos, sofreu hoje uma fractura no nariz quando realizava a vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, e teve de ser resgatado.

Foi empenhada para o local uma embarcação do SANAS-Madeira, que levou os Bombeiros Municipais de Machico.

O resgate foi efectuado às 13h27 no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 13h43 na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância desta corporação.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.