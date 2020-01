Túnel da Tabua já reabriu ao trânsito

O túnel da Tabua, que na passada terça-feira foi atingido por pedras de grande dimensão, provenientes da escarpa sobranceira, já reabriu à circulação automóvel. Segundo o Governo Regional, a reabertura aconteceu por volta das 18h20 desta quinta-feira. No entanto, estão previstos novos constrangimentos, devido à intervenção na escarpa sobranceira ao túnel da Ponta do Sol.

“Agora o Túnel reabre e amanhã, sexta-feira, recomeçam os trabalhos na escarpa sobranceira ao Túnel da Ponta do Sol e nas condições anteriormente divulgadas (circulação automóvel encerrada das 9h30 às 18h). A operação retoma na próxima segunda-feira, sendo que, no fim de semana, a circulação automóvel será feita sem constrangimentos. Posteriormente será realizada a intervenção final no Túnel da Tabua”, informa nota enviada pelo gabinete de Pedro Fino.

Tal como foi noticiado, logo após a queda de pedras, a Via Expresso encerrou a estrada no lado da Tabua. “No local concluiu-se que a instabilização resultou de um fenómeno erosivo natural e recorrente na Região, característico destas formações”, informou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.