Tempestade no Reino Unido já fez cancelar dois voos para a Madeira

Dois voos da companhia aérea easyJet, que tinham como destino o Aeroporto Internacional da Madeira, foram hoje cancelados, tudo indica devido à aproximação da tempestade Dennis ao Reino Unido.

De acordo com informação disponibilizada no site do aeroporto madeirense, o voo U2 8137, proveniente de Gatwick, que deveria chegar à Região pelas 17h10 foi cancelado. Também está cancelado o voo U2 6245, que chegava de Bristol pelas 19h15. Uma vez que estes voos foram cancelados, as partidas destas aeronaves para Gatwick e Bristol, às 19h45 e 19h55, pela easyJet, também não se realizam.

De referir que há outros voos provenientes de Newvastle e Gatwick, operados pela Jet2.com e British Airways que ainda não foram cancelados.

No entanto, vários órgãos de comunicação social ingleses estão a noticiar vários cancelamentos de voos programados para este sábado, devido à previsão de ventos e chuvas fortes, bem como possibilidade de inundações no Reino Unido, devido à passagem da tempestade Dennis.