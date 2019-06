Relato de praticantes de ‘Stand Up Padle’ em dificuldades no Caniço revelou-se falso alarme

O SANAS5, a embarcação de apoio afecta ao Centro de Salvamento Costeiro de Santa Cruz, foi accionada, esta tarde, para prestar auxílio a dois praticantes de ‘Stand Up Padle’ que estariam em dificuldades, mas este revelou-se um falso alarme.

Em causa estavam duas pessoas que se encontravam a praticar este desporto em frente ao Hotel Riu. Tendo em conta as condições do mar, foram realizadas buscas na zona dessa unidade hoteleira, “tendo-se alargado posteriormente as mesmas até ao Garajau e término em Santa Cruz”, refere o SANAS, através do Facebook.

“Contatados os nadadores salvadores que se encontravam em serviço na zona, a quem agradecemos a sua atenção e disponibilidade, confirmou-se a saída de dois praticantes de SUP na praia dos Reis Magos, tendo-se dado por terminada as buscas e a embarcação regressado ao CSC de Santa Cruz”, explicam.

A intervenção contou com a coordenação do MRSC Funchal.