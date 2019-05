Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a EMIR estão a socorrer uma pessoa, que terá caído do 4º andar de um prédio no Caminho do Pilar, no Funchal.

Segundo uma testemunha, neste momento estão a ser realizadas manobras de reanimação por parte das equipas de socorro.

A Polícia de Segurança Pública está no local.

Não é possível avançar, ainda, mais pormenores sobre o caso.