Quatro mortes e 88 feridos tornaram Janeiro ‘negro’ para a sinistralidade rodoviária na Madeira

A PSP faz um balanço negativo da sinistralidade rodoviária em Janeiro, mês em que se registaram quatro mortos, sete feridos graves e 81 ligeiros num total de 281 acidentes de viação.

“Não obstante os bons resultados da presente semana, alertamos para o facto de no mês de Janeiro termos registado um total de cerca de 281 acidentes de viação dos quais resultaram 4 mortos, 7 feridos graves e 81 feridos ligeiros. É preciso manter a tendência de diminuição de todos os indicadores da sinistralidade rodoviária, registada neste início do mês de Fevereiro, para que no corrente ano possa haver uma redução do número de vítmas nas estradas regionais”, assinala o Comando Regional da PSP, numa nota de imprensa assinada pelo comandante Luís Simões.

Em relação à sinistralidade rodoviária no período compreendido entre os dias 1 e 7 de Fevereiro, a PSP revela que ocorreram um total de 47 acidentes de viação, distribuídos pelos seguintes Concelhos: Funchal (26), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (4), Ponta do Sol (2), Calheta (1), Porto Moniz (1), Santana (3) e Santa Cruz (5).

Este número de sinistros resultou num total de 1 ferido grave (Funchal) e 10 feridos ligeiros (5 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava e 2 em Santa Cruz). Quatro foram atropelamentos, 35 colisões e 7 despistes.

Na mesma semana, a PSP desenvolveu operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na detenção de 9 indivíduos por condução sob o efeito do álcool (6 no Funchal, 3 em C.ª de Lobos, 2 na Ribeira Brava e 1 em Santa Cruz).

“O balanço desta semana em termos de sinistralidade rodoviária foi positivo, registando-se uma diminuição dos principais indicadores (menos 12 acidentes, menos 1 ferido grave, menos 12 feridos ligeiros e ausência de ví;mas mortais). Já no que diz respeita às fiscalizações de trânsito levadas a efeito pela PSP registamos igual número de detenções por condução sob o efeito do álcool (9 detenções) e ausência de detenções por falta de habilitação para o exercício da condução”, conclui a PSP.