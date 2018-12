PSP alerta para burlas cometidas por contacto telefónico na Madeira

Um homem que se faz passar por assistente de uma operadora telefónica está a burlar os cidadãos residentes na Madeira através de chamadas telefónicas. O alerta é do Comando Regional da PSP que registou no mês de Novembro, várias denúncias por burla.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, o burlão contacta as ‘vítimas’ via telefone e propõe a compra de equipamentos telefónicos a preços muito vantajosos; confronta-os depois com uma suposta dívida relativa a serviços contratualizados com aquela operadora e identifica situações duvidosas de alegados acertos de contas em que o cidadão é levado a pensar que irá auferir vantagens no próximo pagamento mensal que realizar. De seguida sinaliza transferências bancárias fictícias alegadamente feitas pela operadora para a conta do cidadão e pede a sua devolução imediata.

O esquema já burlou vários cidadãos e a PSP alerta os cidadãos para que tenham o maior cuidado nas chamadas recebidas.

Também no âmbito de burlas relacionadas com o aluguer de residências para férias, o Comando Regional da PSP Madeira sinalizou algumas queixas em que o cidadão é convidado pelo suposto proprietário/responsável do imóvel, a sinalizar com quantias monetárias uma habitação para efeitos de férias no Continente, verificando posteriormente que foram vítimas de uma burla.

A PSP alerta assim todos os cidadãos para que desconfiem de contactos telefónicos ou informáticos em que sejam convidados a efectuar quaisquer pagamentos, devendo optar sempre por contactar pessoalmente as operadoras ou empresas com as quais tenham serviços contratualizados.

“Recomendamos ainda para que todos os cidadãos que tenham sido vítimas deste tipo de crime que os sinalizem junto de qualquer Esquadra da PSP, contribuindo assim para uma melhor percepção e investigação deste tipo de crimes por parte das autoridades policiais”, refere ainda o comunicado.