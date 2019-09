Pequena fogueira prega ‘susto’ a moradores da Camacha esta madrugada

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados a extinguir as chamas que deflagraram, por volta das 03h50 desta madrugada, no final da via expresso na Camacha.

As duas viaturas dos bombeiros deslocadas para o local conseguiram rapidamente extinguir a pequena fogueira, que apesar de ter ocorrido perto de casas não chegou a colocar as habitações em perigo.

O fogo, de pouca monta, teve como única consequência ‘tirar o sono’ a alguns moradores.