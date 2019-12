Passageiros com destino à Madeira retidos nos Açores devido a problema no avião da Sata

O voo da Sata, proveniente de Ponta Delgada (Açores) e com destino à Madeira, que deveria ter aterrado às 11h50, não chegou a levantar voo da ilha de São Miguel. Em terra ficaram centenas de passageiros que, por enquanto, não têm previsão de quando devem ter novo voo.

Segundo relatou ao DIÁRIO um dos passageiros, a companhia aérea nunca deu qualquer informação sobre problemas com o voo. Os passageiros chegaram ao aeroporto à hora esperada, com o voo marcado para as 9h15 (10h15 na Madeira). Após estarem 2 horas no interior do avião e 4 horas em terra a aguardarem aeronave, foram informados de que o avião tinha um problema no ar condicionado, desde ontem, o que impedia o voo.

“É inadmissível. Há várias crianças e bebés no voo e não há qualquer informação”, admite o madeirense. Apesar de admitir que compreende os constrangimentos causados por mau tempo noutros aeroportos, lamenta que não tenham sido acauteladas as necessidades dos passageiros e dadas informações que evitassem tanta espera quando, alegadamente, o problema no avião já era do conhecimento da companhia aérea desde ontem.

No site do aeroporto micaelense, o voo S4 160 está remarcado para as 15 horas (16 horas na Madeira), no entanto os passageiros não foram informados da nova hora de partida, pelo que se prevê que esta não se cumpra, até porque ainda não se encontra na pista outro avião.