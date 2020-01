Jovem madeirense encontrado morto no centro de Londres

Valdo Jardim, um jovem madeirense de 30 anos, natural do concelho da Calheta, foi encontrado morto a apenas 5 minutos de casa, perto do centro de Londres, no Reino Unido.

Segundo apurou o DIÁRIO, o jovem tinha terminado o trabalho e nunca mais chegava a casa. A irmã, com quem vivia, começou a achar estranho a demora e o facto de não responder às chamadas. Decidiu então telefonar para o trabalho dele e lá informaram que o Valdo já tinha concluído a jornada laboral já algum tempo atrás e tinha abandonado o local.

A irmã do jovem madeirense decidiu então ir à procura do rapaz, vindo a encontrá-lo a cerca de 5 minutos de casa, prostrado no chão, inanimado e com uma fractura no crânio, desconhecendo o que terá acontecido.

O DIÁRIO até ao momento não conseguiu apurar as circunstâncias que levaram à morte do jovem. O caso está a ser investigado pelas autoridades britânicas. A notícia deste caso está a deixar a comunidade madeirense no Reino Unido incrédula e profundamente consternada.