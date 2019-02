Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se, esta noite, à Rua da Quinta do Leme, devido a um incêndio em cabos eléctricos na via pública.

Quando chegaram ao local, pelas 20 horas, perceberam que os cabos já se tinham soltado, pelo que restava esperar pela chegada da Empresa de Electricidade para que resolvesse o caso.

Os bombeiros mantiveram-se de prevenção no local até chegada da equipada dessa empresa.