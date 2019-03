Homem sofre queimaduras graves em explosão numa mota de água

Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de um incidente ocorrido com uma mota de água, ao largo da Calheta.

Segundo um popular, o homem sentiu um cheiro a queimado e terá parado a mota para ver o que se passava com a bateria. Quando levantou o banco a bateria terá explodido, rebentando com o depósito da gasolina e deixando a vítima com queimaduras graves nas pernas, nos braços e na face.

O homem terá sido transportado num barco até à Marina, uma embarcação que rebocou a moto de água.

Na Marina da Calheta já o aguardavam os Bombeiros Voluntários da Calheta e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que depois de ministrarem os primeiros socorros asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.