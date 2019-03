Homem encontrado sem vida em casa

Um homem por volta dos 80 anos foi encontrado esta manhã sem vida em casa, no Rosário, em São Vicente. O alerta foi dado pela filha com quem o idoso partilhava a casa, através do 112, passava pouco das 7 da manhã. Os Bombeiros Voluntários de São Vicente deslocaram-se ao local, mas constataram que efectivamente já nada havia a fazer pela vítima.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, assim como o Delegado de Saúde.