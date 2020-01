Homem detido no Funchal por posse de armas proibidas

O Comando Regional da PSP Madeira comunicou a detenção em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, com idade de 40 anos, pelos crimes de posse de arma proibida e posse não autorizada de arma de fogo.

A detenção ocorreu na sequência de uma acção de fiscalização promovida pela Divisão Policial do Funchal numa das artérias desta Cidade, tendo esta Polícia apreendido uma arma de fogo calibre 6,35mm com 17 munições, um bastão extensível, uma soqueira e vários objectos sem utilização definida, que potencialmente podem ser utilizados para provocar ofensas à integridade física.

O cidadão em causa foi detido, tendo sido notificado para comparecer junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de hoje, 7 de Janeiro de 2020.