Excesso de álcool em Água de Pena ‘enviou’ dois jovens às urgências do hospital

Abusaram do álcool em Água de Pena e foram parar às urgências. Pelo menos dois jovens foram transportados para o Hospital Central do Funchal durante a última noite devido a excessos no consumo de bebidas alcoólicas cometidos durante a festa que ocorreu junto ao Parque Desportivo, situado debaixo da pista do aeroporto.

Ainda o ambiente de festa começava a aquecer e um jovem com cerca de 20 anos dava sinais de precisar de socorro. Foi o primeiro a ser transportado pelos Bombeiros Municipais de Machico ao serviço de urgências hospitalar, eram ainda cerca das 22 horas. Ao início da madrugada (01h30) ‘repetiu-se o filme’, desta feita com uma jovem de 16 anos como protagonista. O destino acabou por ser o mesmo.