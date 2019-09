Dois feridos na colisão ocorrida na VR1 em Santo António

Há pelo menos dois feridos a registar na sequência da colisão ocorrida esta manhã na via rápida (VR1), junto ao nó de Santo António, sentido Caniçal – Ribeira Brava.

As duas corporações de bombeiros funchalenses foram chamadas ao local para socorrer dois homens que saíram feridos deste acidente, ocorrido pouco depois das 9 da manhã.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal transportaram um indivíduo de 40 anos, com queixas de dores lombares, enquanto os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram a outra vítima, também do sexo masculino, de 34 anos. Ambos foram transportados de ambulância para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Entretanto o trânsito começa a ‘escoar’ depois de quilómetros de fila de carros até ao Caniço, causada pelo inevitável engarrafamento.