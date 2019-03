Dois homens ficaram feridos esta manhã, na sequência de dois despistes de moto ocorridos em Santo António. O primeiro acidente aconteceu às 9h10 nas imediações do campo do Marítimo. O outro despiste deu-se às 9h50, no Caminho das Romeiras.

Ambos os indivíduos estavam conscientes e orientados e foram socorridos no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal que após ministrarem os primeiros socorros asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.