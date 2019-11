Críticas devido ao condicionamento nos transportes públicos no Curral dos Romeiros

As obras de pavimentação no Caminho do Curral dos Romeiros, no Monte, Funchal, obrigaram ao condicionamento da circulação automóvel e consequente alteração de itinerário dos transportes públicos, até ao dia 9 deste mês. As mudanças estão a gerar críticas, uma vez que a ligação de transportes públicos entre o Curral dos Romeiros e o Jardim Botânico não está garantida, entre as 9h e as 17 horas.

De acordo com edital da Câmara Municipal do Funchal, está proibido o estacionamento no Caminho do Curral dos Romeiros, entre o Largo do Miranda e o estaleiro da Somague, bem como no Caminho das Voltas entre o Jardim Botânico e o Largo do Miranda, até ao próximo sábado, dia 9 de Novembro.

Ao DIÁRIO, um morador nessa zona indicou que a circulação automóvel faz-se de forma alternada, com recurso a semáforos, mas só é possível a automóveis ligeiros. Os autocarros, segundo nota da Horários do Funchal, sofreram alterações no itinerário, não havendo ligação entre o Curral dos Romeiros e o Jardim Botânico, entre as 9 e as 17 horas.

“São várias horas sem autocarro, numa zona onde residem muitos idosos e crianças. Deviam ter colocado uma carrinha para assegurar esse transporte, que significa quase uma hora a pé”, admite o munícipe. Adianta ainda que estas mudanças representaram muitos constrangimentos para os moradores dessa zona, principalmente os idosos, que se viram obrigados a recorrer a outros transportes para se deslocarem até ao centro do Funchal, por exemplo.