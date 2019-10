Duas viaturas ligeiras colidiram esta tarde na Estrada da Liberdade, próximo da rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Deste sinistro não resultaram feridos, mas os automóveis sofreram danos materiais avultados.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram chamados e espalharam farelo na via que se encontrava com óleo.