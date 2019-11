Chuva condiciona trânsito em vários locais do Funchal

A chuva que cai com alguma intensidade está a causar transtornos matinais no trânsito no Funchal e arredores.

Da zona da Levada chega-nos a informação que uma adufa aberta acima da escola Ângelo Augusto da Silva está a provocar “um mar de água” e a condicionar fortemente o trânsito.

Nas saídas da via rápida, nomeadamente na Ribeira de João Gomes, também há abrandamentos, a par de outros locais identificados a vermelho no Google Maps.

Previsões pouco animadoras

A chuva vai continuar. Segundo o IPMA, teremos na Madeira céu muito nublado, com boas abertas durante a tarde. Períodos de chuva, que poderá ser localmente forte, passando a regime de aguaceiros fracos a partir do final da manhã, diminuindo de frequência a partir da tarde.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (35 a 50 km/h) nas zonas montanhosas e nas vertentes sul da ilha da Madeira até final da manhã, rodando para noroeste a partir da tarde.

Haverá ainda pequena subida da temperatura máxima.

Ondulação motiva aviso

Se em terra há chuva, no mar a ondulação motiva aviso das autoridades marítimas. A Capitania do Porto do Funchal

informa que a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às seis horas de amanhã haverá ondas de 3 a 4 metros na Cota Norte e de 1,5 a 2,5 metros na Costa Sul, o que a juntar à má visibilidade.

Recomenda por isso que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.