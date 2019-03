Choque entre cinco carros fere mulher na via rápida

Um choque em cadeia, envolvendo cinco viaturas, no nó da Pena, na via rápida- sentido Santa Cruz-Funchal- provocou esta tarde ferimentos a uma mulher. O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.

Deste sinistro só resultou um ferido, mas os bombeiros procederam também à retirada de duas crianças que se encontravam nos carros.

Quanto à sinistrada, já se encontrava foram do automóvel, mas queixava-se de dores no peito provavelmente devido ao cinto de segurança. Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

A EMIR também esteve no local.