Carro quase que se incendiou nos Viveiros

O condutor de um veículo ligeiro de passageiros não ganhou para o susto quando durante esta tarde de domingo, pelas 19 horas, a viatura em que seguia esteve à beira de se incendiar, na rotunda dos Viveiros, no Funchal.

Apesar do grande aparato, sobretudo devido ao imenso fumo que saiu da parte dianteira do veículo, não deflagrou qualquer incêndio. Ainda assim, um motorista dos Horários do Funchal parou o autocarro que conduzia e foi auxiliar o condutor, com um extintor, caso fosse necessário, isto numa altura em que o homem já se encontrava no exterior do seu automóvel.

As causas do incidente ainda estão por apurar, mas poderão estar relacionadas com questões térmicas de algum material do carro.

Até ao momento, nenhuma das corporações de bombeiros da capital madeirense foi contactada para atenuar a situação.