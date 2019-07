Carro estacionado com danos avultados após embate de madrugada na Calheta

Uma viatura ligeira, que se encontrava estacionada na via pública, sofreu um embate durante a madrugada de domingo, tendo ficado com elevados danos materiais. O outro veículo colocou-se em fuga.

O caso aconteceu na Estrada Dr. Roberto Monteiro, junto Centro de Saúde, da Calheta, por volta das 6 horas. A proprietária do carro foi alertada para o sucedido por um vizinho que acordou com o barulho provocado pelo embate. Quando chegaram ao local encontraram a viatura com a parte dianteira destruída e a Polícia de Segurança Pública foi contactada de imediato.

A PSP deslocou-se ao local, tomou conta da ocorrência e realizou algumas diligências na área, mas não foi possível detectar o autor destes danos.

A proprietária pede a quem saiba mais informações que entre em contacto com a PSP.