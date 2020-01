Carro embateu em viatura estacionada e colocou-se em fuga na Cancela

Uma mulher, que seguia ao volante de um ‘Volkswagen polo’, embateu esta madrugada num carro que se encontrava estacionado na Estrada do Aeroporto (Opel), na zona da Cancela, e colocou-se em fuga.

Segundo uma testemunha que presenciou a situação e retratou o momento, o carro ficou preso no outro veículo que subiu o passeio e teve de ser retirado com a ajuda de um jipe que chegou ao local por volta das 5 horas da manhã.

O lesado diz ter ficado com o carro bastante danificado e pede à condutora deste veículo que assuma as suas responsabilidades e que entre em contacto através do número 966452962 para resolver a situação.