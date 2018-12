Um incêndio deflagrou esta manhã num automóvel que se encontrava na Estrada do Laranjal, em Santo António. O Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal recebeu o alerta escassos minutos após as 9 da manhã, enviando para o local duas viaturas – autotanque pesado e uma ambulância – apoiados por nove elementos. Quando os bombeiros chegaram à zona do sinistro já o fogo havia sido debelado por populares. Desconhece-se as razões que poderão ter estado na origem do fogo. Não há feridos a registar.