Dois feridos foi o resultado de um aparatoso acidente de viação ocorrido esta manhã na via rápida, na descida de Santa Rita.

As duas vítimas, entre as quais uma jovem de 19 anos que sofreu escoriações nos membros inferiores, foram transportadas para o serviço de urgências do hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O despiste seguido de capotamento ocorreu perto das 8h45, no sentido Funchal Câmara de Lobos.