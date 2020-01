Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta manhã, para um acidente de trabalho no Funchal. Um homem de 51 anos sofreu um acidente com uma empilhadora, quando se encontrava a trabalhar na Rua Nova da Ribeira de João Gomes, e ficou com ferimentos numa perna.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), tendo sido posteriormente encaminhado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.