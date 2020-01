O acesso ao Pico do Areeiro continua encerrado devido à neve. A partir do Chão do Areeiro, entroncamento com o caminho Florestal de acesso à Eira do Serrado, as viaturas estão impedidas de circular, tal como ilustra a fotografia.

Recorde-se que, tal como o DIÁRIO noticiou, nas últimas 24 horas a temperatura mais baixa foi de -0.6, no Pico do Areeiro. Neste momento está a 7ºC e não deverá voltar a nevar esta noite.